«التضامن» تنتهي من مراجعة مشروع الرعاية البديلة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من مراجعة مشروع «الرعاية البديلة»، وكذلك الحوار الوطني الخاص به، موضحة أنها تستعد لتقديمه لمجلس الوزراء، في إطار اتجاه الدولة نحو الرعاية البديلة، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.

جهود مديريات التضامن

وفي سياق منفصل، رصدت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود مديريات التضامن خلال أسبوع، في تقرير لها، موضحة أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، شهدت ختام فعاليات تدريب المدربين على منهجية: «إدارة المشروعات الصغيرة والشمول المالي ومحو الأمية الرقمية»، ضمن مكون التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وضمن الجهود، سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بالتنسيق مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، أجهزة ومعدات إنتاجية لمستفيدات من مبادرة «الناس لبعضهم» لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

تعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية

كما توسع صندوق عطاء للاستثمار الخيرى بمشروع المدارس الحقلية بالمنيا، ووقع بروتوكول شراكة مع مؤسسة رؤية حياة؛ لتعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية على الإنتاج الزراعي والحرفي.

وسلّم عبدالله طنطاوي، وكيل مديرية التضامن بالغربية، مساعدات مالية لـ 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن تعليمات محافظ الغربية تأتي لتلبية كافة احتياجات مواطنين محافظة الغربية طبقًا للقوانين واللوائح.