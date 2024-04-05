«التضامن»: حقيبة تعليمية جديدة لمبادرة «لا أمية مع تكافل» قريبا

عقدت نيفن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع فريق عمل «لا أمية مع تكافل» لمراجعة الحقيبة التعليمية الجديدة للمبادرة استعدادًا لإطلاقها خلال الربع الثاني من 2024، مؤكدة استهداف سيدات «تكافل» في الفئة العمرية 15-35 عاماً لمحو أميتهن، موضحة أن برنامج «لا أمية مع تكافل» نجح في خفض نسبة الأمية بين مستفيدات برنامج «تكافل» لتصل إلى 47%.

التعليم يغير طريقة التفكير

وفي سياق متصل، أشادت عدد من السيدات المستفيدات بالبرنامج، إذ وصفت حياة مصطفى جاد، إحدى المستفيدات، الحياة دون تعليم بالـ«صعبة»، موضحة أنّ التعليم يغير طريقة التفكير ويجعل الإنسان يتحدث بأسلوب أفضل مع الناس: «فرحانة إني حققت حاجة محققتهاش وأنا صغيرة»، واعتبرت أنّ القراءة والكتابة بالنسبة لها «حياة»: «عايزة أفضل أتعلم».

مبادرة «لا أمية مع تكافل»

الحاجة سُعاد إبراهيم، مستفيدة من مبادرة «لا أمية مع تكافل» في قرى «حياة كريمة»، علّمت أبنائها إلى أنّ حصلوا على الدبلوم، وبعدها تزوجوا، وهنا قررت تتعلم: «شعرت إنّ حياتي بدأت من جديد وكأني رجعت صغيرة تاني والتعليم علاني وبقيت حاجة تانية خالص».