رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد الطيب عن غضب جمهور الأهلي من تعليقاته: «بقدم الصح»

كتب:

محمد عزالدين
08:40 م | الجمعة 05 أبريل 2024
المعلق الرياضي أحمد الطيب

المعلق الرياضي أحمد الطيب

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ النادي الأهلي تدخل لمنعه من التعليق على مبارياته في إحدى القنوات الرياضية، موضحا: «المعلق الراحل محمود بكر كان بيعلق في قناة الأهلي ولما قال كلمتين على خط وسط ملعب الأهلي إنه بطيء، النادي الأهلي خلى الراجل القامة العظيمة برة القناة».

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «لو قناة الأهلي مش مطلوب منها إنها تبقى محايدة يبقى مش مطلوب منك إنك تبدي رأيك وأوامرك في قناة مش بتاعتك».

.

وعن غضب جمهور النادي من تعليقاته، قال الطيب: «أنا مش بشتغل الزبون عاوز كده، أنا أقدم ما يجعلني الجمهور للصح والأصح وما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع ومصلحة الوطن، لكن لو الجمهور لو عاوز شمال أو يمين مش هروح شمال أو يمين زي ما هو عاوز».

اقرأ المزيد:

أحمد الطيب: «نادي الزمالك كان أفضل من الأهلي في القرن الماضي»

مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: «الأهلي ماشي وبيكسب لوحده»

أحمد الطيب: «رمضان صبحي كان هيبقى أسطورة في الأهلي»

مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: «كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريا»

«تحذير لحسين الشحات وموديست».. توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي وسيمبا
بقلم محمد عزالدين