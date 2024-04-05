أحمد الطيب: «نادي الزمالك كان أفضل من الأهلي في القرن الماضي»

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ نادي الزمالك كان أفضل من الأهلي في القرن الماضي، بعدما حصد 9 بطولات قارية بينما لم يفز الأهلي إلا ببطولتين قاريتين.

وأضاف أحمد الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «هذا الموضوع قُتل بحثا، لكن المشكلة إن إحنا بنتوه أولادنا الصغيرين وبنعلمهم إن الشمال يبقى يمين والعكس».

وتابع الطيب: «بنعلم ولادنا إن الصغير في الأرقام يبقى أكبر من الكبير، واللي المدرسين بيعلموه لأولادنا في المدارس إحنا بنضيعه ونبوظه في كلمتين على الشاشة عشان مباراة كرة قدم، ازاي أقول إن فريق واخد 9 بطولات أقل من فريق كسب 7 بطولات، وأنا أفهم اكتر من الاتحاد الأفريقي لو الحسبة كده».