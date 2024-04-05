«تحذير لحسين الشحات وموديست».. توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي وسيمبا

ملايين المشجعين للمارد الأحمر على موعد مع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، وهناك توقعات عديدة حول أداء اللاعبين، على أرض الملعب مع توجيه بعض النصائح والتحذيرات لهم.

هناك بعض التوقعات حول أداء اللاعبين في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني إياب، الذي يضم عدد من نجوم كرة القدم، أبرزهم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، وهو من مواليد برج الحوت، ويمتلك حظًا جيدًا، سيجعله يؤدي أفضل ما لديه خلال المباراة، وسيسطر على المباراة، خاصة أن المريخ في برجه ويعطيه إصرارا كبيرا، بحسب توقعات عبير فؤاد في حديثها لـ«الوطن».

ثلاثي يتمتع بيقظة ذهنية عالية

توقعت عبير فؤاد بإحراز بعض اللاعبين للهدف، منهم محمد مجدي أفشة مواليد برج الحوت، وأحمد نبيل كوكا مواليد برج السرطان، وعلي معلول مواليد برج الجدي، ويحالف الثلاثي الحظ الجيد خلال المباراة، وسيؤدون بشكل رائع.

تحذير عبير فؤاد لبعض اللاعبين

حذرت عبير فؤاد محمد هاني، لوجود القمر باتجاه معاكس لبرجه، ما يجعله في وضع تشتت وعدم تركيز، لأن طاقته ليست في أفضل حالها، وحذرت عمرو السولية أيضًا، فبرغم امتلاكه قوة ونشاط كبير، إلا أن عليه حماية نفسه.

يمتلك رامي ربيعة حظًا جيدًا، كونه من مواليد برج الثور ويتعاون بشكل جيد مع زملائه، وعليه حماية نفسه من الإصابات.

حذرت عبير فؤاد حسين الشحات، لأنه من مواليد برج الجوزاء، لأن القمر في وضع معاكس له، ويجب أن ينتبه ويتحرك بدقة، وكذلك أنتوني موديست من مواليد برج العذراء يعاني من التشوش ويجب مضاعفة تركيزه.

تشكيل الأهلي وسيمبا التنزاني إياب

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وأنتوني موديست، وبيرسي تاو.