مجدي عبدالغني لـ«حبر سري»: «كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريا»

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن والده كان يمتلك مصانع طوب وأراضي كثيرة في العديد من المناطق، مضيفًا: «عملت فلوس بس كل اللي معايا ميراث.. ولعبت في البرتغال».

وأوضح «عبدالغني»، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه صنع المال من الإعلام والميراث وأيضًا لعب كرة القدم.

وتابع: «كنت باخد في الأهلي 250 جنيه شهريًا.. أول سنه لعبت فيها في البرتغال حصلت على 3 آلاف دولار»، مشددًا على أنه كان هناك تفاوض استمر طويلًا مع الأهلي من أجل زيادة راتبه ليصل لهذا ما كان يتقاضيه شهريًا، منوهًا بأن أول مكافأة حصل عليها بعد حصد الدوري كانت 150 جنيها، مشددًا على أنه بعد الحصول على المكافأة اشترى بها الكثير من الملابس.