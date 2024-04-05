إمام عاشور: ثقتي في نفسي تمنعني من التركيز مع الجمهور

قال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إنّ حياته لو كان لها اسم سيختار «حدوتة كوميدية»، وذلك لأنه يحب الضحك ويكره الاكتئاب: «حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب، ولو حصل بعرف أخرج نفسي منه».

إمام عاشور والجمهور

وأضاف «عاشور» خلال استضافته في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب: «عمري ما قلقت من جمهوره الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكانياتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية».

وأضح أنه إذا كانت حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي، وأصعب الفصول فترة الاحتراف، وهي الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصابًا: «الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف أتأقلم»