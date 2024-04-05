حكاية كوبري ستانلي.. حاضر في الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية عديدة يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، لتعليم الأطفال أمية الحضارة المصرية القديمة سواء كانت الفرعونية أو غير، حيث يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما، إذ خلال أحداث الحلقة 26 من المسلسل تم ذكر اسم كوبر ستانلي الموجود في محافظة الإسكندرية.

كوبري ستانلي

ونتيجة لذلك نستعرض حكاية كوبري ستانلي الذي ذكر اسمه في أحداث الحلقة 26 من المسلسل.

- تم بناء كوبري ستانلي لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بحي شرق الإسكندرية.

- يتميز كوبري ستانلي بروعة التصميمات الحديثة الرائعة والجميلة والتي تخلق مشهداً جميلاً.

- هيئة الكوبري مستوحاة من عمارة عصر النهضة الجديدة.

- تنتشر العديد من المطاعم والمقاهي بمحيط الكوبري.

- كان الكوبري أحد أهم التوسعات لكورنيش الإسكندرية، وقد تم افتتاحه في 2 سبتمبر 2001.

- ظهر الكوبري في العديد من الأعمال الفنية من أبرزها فيلم صايع بحر من بطولة أحمد حلمي، وأيضا فيلم الدادة دودي بطولة ياسمين عبد العزيز، وكذلك في إعلانات إحدى شركات الاتصالات.

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل يحيى وكنوز 3 ذكر اسم جزيرة فاروس وذلك عندما كان يتحدث يحيى مع الملك الإسكندر الأكبر المقدوني في القصر، حيث عبر عن مدى إعجابه بالجزيرة.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل يحيى وكنوز

وعلى مدار الموسمين الأول والثاني استطاع أبطال يحيى وكنوز 3 جذب الجمهور بأصواتهم المميزة في سرد الحكايات، حيث كان من بينهم الفنان عصام السقا وعلاء مرسي وبثينة هاني ومحمد ثروت وياسر الطوبجي، وعدد من ضيوف الشرف.