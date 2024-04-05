مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. زواج يحيى ونورهان بعد الهروب من قلعة آلموت

تزوج يحيى ابن المؤذن (أحمد يحيى) من حبيبته نورهان (سارة الشامي)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، بعدما نجحت نورهان في الهرب من قلعة آلموت مع زوجة حسن الصباح والوصول إلى مدينة أصفهان، في نفس الوقت الذي قرر فيه يحيى عدم تنفيذ مهمة الصباح بقتل الخليفة العباسي والذهاب إلى قصر السلطان ليكشف له كل ما حدث في القلعة، بينما يقرر السلطان أن يكافئ الحبيبين ويجمعهما معا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

يتحدث يحيى مع نورهان في ليلة زفافهما، ويؤكد لها أنه يعرف كل الصعوبات التي واجهتها داخل قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، قائلا: «عارف أنه غصب عنك كان لازم تكوني حور عين في حلم الجنة.. أنت شرف توب أبيض مفيش شيء ممكن يدنسه.. أنت أبويا وأمي روحهم ردت في نظرتك عشان تكمل فرحتي».

نورهان تكشف مواجهتها للموت داخل القلعة

بينما تؤكد نورهان ليحيى أنها واجهت الموت أكثر من مرة حتى تحافظ على نفسها داخل أسوار قلعة آلموت، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، «أنا تعبت سنين كتير أوي وشوفت الموت أكثر من مرة عشان أفضل حرة وكنت متأكدة أنك راجع»