أمطار تضرب 12 محافظة اليوم.. وتحذير لسكان القاهرة والجيزة: «الخروج للضرورة»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية والوجه البحري وهى: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، السويس، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية»، إلى سقوط أمطار خفيفة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المحافظات

أشارت «الأرصاد» في بيان، إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في جميع المحافظات، والتي سجلت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية، وبلغت 38 كيلو مترًا في الساعة، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، بارتداء الكمامات أثناء الخروج، وعدم خروج كبار السن سوى للضرورة.

انخفاض درجات الحرارة في المحافظات السبت 6 أبريل

وتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على أن يسود طقسًا مائلًا إلى البرودة ليلا، وفي شمال البلاد حتى الصعيد، كما تنعدم تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية، بداية من اليوم السبت حتى يوم الخميس 11 أبريل.

ويستمر تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار الأسبوع المقبل، فيما تزداد سرعتها في جنوب سيناء والبحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية.