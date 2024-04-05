مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. برزك يدير شؤون القلعة والصباح يستعد للعودة

يدير برزك أميد (سامي الشيخ) شؤون قلعة آلموت في ظل غياب حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، حيث يستلم رسائل ملك الفرنجة ويوجه تعليمات إلى رجاله بقتل قائد أو اثنين من قادة جيوش البلاد التي لم تدفع الجزية مقابل مرورها بالقرب من قلعة آلموت، بينما يساعدون الجيوش التي تدفع أكثر عن طريق قتل قادة جيوش أعدائه أو قطع طريق تجارتهم في أي بلد تمر بها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

يقول أحد الدعاة لـ برزك أميد إن تلك الاستراتيجية ستُدخلهم في حروب وصراعات مع أكثر من جهة في نفس الوقت، وأن حسن الصباح لو كان موجودا لن يوافق على هذا الأمر، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، ولكن يخبره برزك أميد أن الطريقة القديمة يجب أن تتغير تماما.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح ينتظر ولادة ابن جديد

وعلى الجانب الآخر، يوجد حسن الصباح برفقة زوجته الجديدة بدر البدور (أمينة خليل)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، ويشعر بسعادة شديدة عندما تخبره زوجته بحملها، حيث يظن أنه سوف يكون صبيا قويا يصلح أن يكون وريثا له، بينما يستعد للعودة إلى قلعة آلموت مرة أخرى.