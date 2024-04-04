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دراما المتحدة

مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو يشيد بمسلسل «الحشاشين»

كتب:

الوطن
03:54 ص | الخميس 04 أبريل 2024
من مسلسل الحشاشين

من مسلسل الحشاشين

أشاد مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شيكاغو، بالأحداث التي تناولها المسلسل التاريخي المصري الحشاشين من إنتاج شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستطاع أن يحقق رواجا عالميا وليس في مصر فقط.

مركز دراسات الشرق الأوسط يشيد بمسلسل «الحشاشين»

وكشف المركز عن المسلسل التي تميز بدقة التصوير، وتوصيف الأحداث لواحده من أهم الفترات التاريخية الإسلامية في عصر الدولة الفاطمية.

شارك المركز عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، منشور عن سلسلة محاضرات الجمعة التذكارية للدكتور الراحل فاروق مصطفي، وستعقد الجمعة لقاء بين اثنين من عمالقة الإسلام السني يواجهون الإسماعليين في حصون قمة الجبل «المعروف أيضا باسم الغزالي والحشاشون».

مؤسسات الحكم والمذهب الإسماعيلي

ويقدم المحاضرة الدكتور بول والكر وهو نائب مدير البرامج في الأكاديمية، ويركز بحثه الحالي على الطقوس الشعبية ولنخب الاجتماعية ومؤسسات الحكم والمذهب الإسماعيلي في العصر الفاطمي.

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