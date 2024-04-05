تحقق أحد توقعات ليلى عبد اللطيف خلال شهر رمضان.. ماذا حدث في روسيا؟

العديد من التوقعات تنبأت بحدوثها خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف خلال شهر رمضان، من بينها حدوث فيضان في دولة ما وحدوث إصابات بشرية، وفي ليلة الـ26 من رمضان، شهدت مقاطعة أورنبورغ في روسيا موسم بداية ذوبان الثلوج والجليد وحدوث فيضانات، ما ظهر في مجموعة فيديوهات جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المياه غمرت العديد من المناطق في روسيا، وتساقطت الأشجار وتهالكت معظم المباني، وذلك بعد ما نشرت وزارة الطوارئ الروسية مجموعة من لقطات لفيضانات، وما صاحبها من عمليات إنقاذ عمليات في محاولة منهم لإجلاء سكان المقاطعة وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان

أطلقت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف العديد من التوقعات من المحتمل حدوثها خلال شهر رمضان، لعل أبرزها حدوث فيضانات وطقس سيئ الذي قد يتسبب بدوره في وقوع إصابات وخسائر بشرية نتيجة عواصف مدمرة.

حدثت هذه الفيضانات بفعل الرياح القوية، والتي تسببت في الكثير من الخسائر البشرية والمادية، إذ غمرت المياه العديد من المناطق في أنحاء روسيا، ومن جانبه أشار ممثل خدمات الطوارئ في موسكو أنه الفيضان بدأ من ليلة أمس وقد أصيب فيه ما يقرب من 19 شخصا، وتوفي قرابة اثنين وكان من بين المصابين طفلان.

وأثرت هذه الفيضانات التي تعرف بـ«الفيضانات الربيعية» على ما يقرب من 34 منطقة في البلاد، ووفقًا لما أشارت إليه وزارة الطوارئ فإن المياه غمرت نحو 384 مبنى سكنيًا وأكثر من 5 آلاف قطعة أرض، ونحو 150 جسرًا منخفضا و102 من الطرق.

مصدر توقعات ليلى عبد اللطيف

توقعات عديدة أطلقتها خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، تحقق بعضها، مثل إصابة لاعب رياضي شهير وسقوطه في الملعب، وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول طريقة معرفة هذه المعلومات، ومصدرها، لتكشف عن ذلك خلال ظهورها في حلقة سابقة ببرنامج العرافة من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، لتطرح الأخيرة عليها سؤالًا حول مصدر توقعاتها، لتجيبها خبيرة الفلك، أنها تعتمد بشكل أساسي على علم الإلهام.