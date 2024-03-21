ليلى عبد اللطيف لـ«العرافة»: شيخ أخبرني أن ما أراه يحدث لأولياء الله الصالحين

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤال الجمهور لخبيرة الفلك ليلي عبد اللطيف، خلال حلولها ضيفة على برنامج «العرافة»، المذاع عبر شاشة قناة «المحور».

معجزة في غرفة المستشفى

وقالت بسمة وهبة لـ ليلي عبد اللطيف: «هل أنتي من أولياء الله الصالحين»، لترد خبيرة التوقعات: «الإحساس الذي أملكه هي هدية من ربنا منذ أن كان عمري 12 عاما، ولا كنت أفهم حينها ولا ماسونية ولا كنت أفهم في هذه الأشياء، ويوجد العديد من الشهود».

وتابعت: «كنت محجوزة داخل المستشفى بين الحياة والموت، والدكتور أخبر والدتي أني سأموت، وفؤجئت بشخص دخل غرفتي وقام بوضع أحد الأشياء على أنفي، وبعد نصف ساعة أصبحت بحالة صحية جيدة، وعندما جاء الدكتور قال لي إن ما حدث معجزة، لأننا لم نرى أحد دخل إلى غرفتك نهائيا».

وأضافت أنها قامت بسؤال أحد الشيوخ عن ماحدث لها داخل المستشفي، وقال لها: «ياريتك ما حكيتي هذا الموقف لأن هذا ما يحدث لأولياء الله الصالحين».