ليلى عبد اللطيف: توقعت وفاة جدي وخطيبي.. وليس لي علاقة بالجن (فيديو)

قالت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، إنها تستطيع التوقع بالأشياء منذ أن كان عمرها 12 سنة، وأنها توقعت وفاة جدها ثم خطيبها وهو ما تحقق بالفعل، بحسب قولها.

ليلى عبداللطيف تفجِّر مفاجآت عن توقعاتها

وأضافت ليلى عبداللطيف، خلال استضافتها ببرنامج «العرافة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور»، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: «أنا أتوقع من عمر الـ 12، وإنسانة مؤمنة أصلي وأصوم، ووالدي كان شيخ أزهر، وكانت تقول والدتي دائما إن والدي كان يملك إحساسا قويا بتوقع الأحداث قبل حدوثها، ولكنه كان لا يعترف بهذا الأمر للجميع».

خطيبي توفي بالسرطان

وتابعت: «وتوقعت في عمر الـ 12 بوفاة جدي في الحج، وبالفعل حدث ذلك الأمر، وفي عمر الـ 17 توقعت بوفاة خطيبي وأصيب بعدها بمرض السرطان وتوفي، لذلك أملك إحساسا قويا تجاه جميع الأحداث، وليس لي علاقة بالجن نهائيا».

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أنها يوجد العديد من الأصدقاء يسمونها «ليلى صاحبة الإلهام الخارق».