ملخص الحلقة 26 مسلسل بيت الرفاعي.. حبس عايدة رياض وفاروق يهدد بالانتقام

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يقدم شخصية دكتور «ياسين الرفاعي» ويعرض يوميا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26

تضمنت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي ذهاب الست ناهد التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض إلى قسم الشرطة، وفي هذا التوقيت وصل فاروق ابنها الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق إلى المنزل وأخبروه أن والدته جاءت إلى الفيلا.

وعلى الجانب الأخر جلست الست ناهد مع ظابط الشرطة وأخبرته أنها هي من قتلت الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وكشفت له كل التفاصيل الخاصة بجريمة القتل، وبعدها وصل فاروق إلى القسم ليبحث عن والدته ويلحق بها وخاصة أنه قد عرف بلعبة يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل بعد أن هاتفه على التليفون وعرف منه الأمر وتوعده بأخذ حقه منه.

وبالفعل أتى المحامي إلى فاروق وأخبره بأن والدته ناهد قد اعترفت على نفسها بقتلها الحاج عبد الحميد، ودخل فاروق لزيارة والدته وفهم منها ماحدث وبالفعل أخبرته بأنه تم اختطفاها من قبل الدكتور ياسين.