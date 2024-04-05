مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يختار وريثا جديدا للقلعة

حالة من السعادة غمرت حسن الصباح «كريم عبد العزيز» عندما علم أن زوجته الجديدة بدر البدور «أمينة خليل» حامل، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، حيث يرغب في أن تنجب له صبي قوي يكون وريثا للقلعة، وإماما للعالم من بعده ويستعد في ذلك الوقت للعودة إلى قلعة آلموت مرة أخرى ويكشف لها عن حقيقته بأنه حسن الصباح حاكم قلعة آلموت.

لا تستطيع بدر البدور أن تستوعب كلام حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، والذي يطلب منها أن تتولى رعايته في الصحراء حتى يكون صبي قوي ومقاتل، وعندما يصل إلى سن الرجولة ترسله إلى قلعة آلموت ومعه الخاتم الذي أعطاه لها، «هياخد مكانه ومكانته سواء كنت حي أو شهيد».

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يستعد للعوة إلى قلعة آلموت

تطلب بدر البدور من حسن الصباح أن تعود معه إلى القلعة ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، باعتبارها زوجته، فيخبرها أن دنيا زاد فقط هي زوجته أما هي فمجرد أم للصبي الذي ينتظره، وأن عليها الاحتفاظ بالسر حتى تقوم بهمتها كاملة.