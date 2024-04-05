مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. دنيا زاد تكشف أكاذيب حسن الصباح في أصفهان

تطلب دنيا زاد «ميرنا نور الدين» من زوجة السلطان السلجوقي برقياروق، أنّ تترك القصر وتعود مرة أخرى إلى منزلها في أصفهان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، وذلك حتى تستطيع أن تتحدث مع نساء المدينة عن حقيقة زوجها حسن الصباح ودعوته، مما يساعدها في إنقاذ أرواح كثيرة من الانسياق وراء أفكاره وشروره المخفية في كلامه المعسول وقدرته على الإقناع.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

وتخبر دنيا زاد زوجة السلطان «جيهان الشماشرجي» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، أن تفعل ذلك بدافع الانتقام من حسن الصباح بسبب قتل ابنها، وتوافق زوجة السلطان على طلبها، وستطلب من السلطان أنّ يزيد الحراسة على منزلها، لأنّ المجتمع يعاني من فتنة كبيرة في هذا الوقت، لترد عليها: «هو ده وقتي.. وقت ظهوري للناس وكلامي ليهم وإنقاذ أرواحهم من الضلال».

دنيا زاد تنقلب على حسن الصباح

وتابعت دنيا زاد حديثها ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، قائلة: «أنا صدقت حسن الصباح أكثر ما صدقت نفسي، بقى هو مذهبي وديني، ولما شفت الحقيقة عرفت أنه بيعبد نفسه، وأن مذهبه هو مذهب الصباح.. أنا اللي الشيطان علمني الإيمان».