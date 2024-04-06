إجراءات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات المهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، موضحة أن الامتحانات ستُعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وتأتي وفقًا المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، إجراءات مهمة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وهي كالآتي:

- استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية.

- مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات.

- التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

- التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

- حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية .

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- أسئلة الامتحانات ستكون من منهج الفصل الدراسي الثاني .

- ضرورة أن تكون صياغة الأسئلة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

تعليمات مهمة للطلاب والمعلمين

- ضرورة انتظام حضور الطلاب.

- مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني.

- حصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

- تفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

- امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ 8 مايو المقبل.