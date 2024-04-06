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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

كتب:

عمرو الورواري
12:01 ص | السبت 06 أبريل 2024
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات واستمرار حالة الطوارئ مع إقبال المواطنين علي المساجد.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت

بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإنه بحسب مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024 يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق، ويحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و44 دقيقة ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و44 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية 

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك يحين موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و53 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

ويحين موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024 في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك وإعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

 موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و33 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، بلغت 14 ساعة و27 دقيقة.

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بقلم عمرو الورواري