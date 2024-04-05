حددت هيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، الموافق 26 رمضان 1445 هجريا، وذلك لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد.

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

يأتي موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك 2024، الساعة 11:58 ظهرًا.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان المبارك في تمام الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، ويعقبه صلاة التراويح الساعة 7:35 مساءً.

عدد ساعات الصيام في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان المبارك 2024، 14 ساعة و23 دقيقة.