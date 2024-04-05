مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
كتب:
عمرو رجب
08:14 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
ديوان عام محافظة بني سويف
حددت هيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، الموافق 26 رمضان 1445 هجريا، وذلك لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد.
مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرون من شهر رمضان المبارك 2024.
موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
يأتي موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك 2024، الساعة 11:58 ظهرًا.
موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان المبارك في تمام الساعة 3:30 مساءً.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:16 مساءً.
موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، ويعقبه صلاة التراويح الساعة 7:35 مساءً.
عدد ساعات الصيام في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024
وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان المبارك 2024، 14 ساعة و23 دقيقة.