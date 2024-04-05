تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة بمقدار دقائق معدودة، إذ تأتي مواعيد الصلاة مبكرًا لعدد من الفروض، فيما تأتي متأخرة لعدد من الصلوات الأخرى، وفيما يلي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرين من شهر الصيام، وسادس أيام العشر الأواخر من رمضان، إذ يفصلنا 4 أيام فقط على موعد عيد الفطر 2024.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024، وعدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس اليوم في الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة الموافق 26 رمضان 2024، تشهد قدوم موعد أذان الفجر مبكرًا بمقدار دقيقتين، بينما يأتي موعد أذان الظهر مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة، فيما يأتي موعد أذان المغرب والعشاء متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، وسادس أيام العشر الأواخر من أيام الصيام، كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: 7:36 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: فور الانتهاء من أداء صلاة العشاء.

موعد صلاة التهجد في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024: تبدأ بعد 12 منتصف الليل.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق سادس أيام العشر الأواخر من شهر رمضان نحو 14:25 ساعة، بزيادة 3 دقائق عن الأمس، فيما يبدأ وقت السحور الساعة 1:53 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، وحتى وقت الإمساك الساعة 3:53 صباحًا.

وتشرق الشمس في الفيوم اليوم، في تمام الساعة 5:41 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس.