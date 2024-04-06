بعدما تحدث عنه في مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. ما شكل قبر عمر الخيام؟

تحدث عمر الخيام (نيقولا معوض) عن شكل القبر الذي يرغب فيه، خلال حديثه مع صديقه صهبان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، قائلا: «لازم تفكر في البيت اللي هتكمل فيه باقي موتك.. إحنا بنقعد في بيوت الدنيا سنين وبنقعد في القبر للأبد».

ويكشف عمر الخيام لصديقه صهبان، مواصفات قبره ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، قائلا: «أولا يكون في مكان رايق مش في طوس ولا أصفهان ولا سمرقند، قبري هيكون نيسابور جنب بستان فيه ورد وشجر وروائح جميلة تحركها رياح الشمال، وكل ربيع يكون قبر عمر الخيام جنة في كل أنواع الورد والروايح الجميلة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

تفاصيل قبر عمر الخيام

وكشفت المراجع التاريخية التي اعتمد عليها الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين، أن أحد تلاميذ عمر الخيام تنبأ أن قبره سيكون في مكان تتساقط الزهور عليه في كل ربيع، وبالفعل توفي عمر الخيام في عام 1131، وعندما تمت زيارة قبره بعد مرور 4 سنوات على وفاته، تبين أنه أسفل جدار حديقة تعلوها أشجار الكمثرى والخوخ، وتتساقط الزهور على القبر.

ونجى قبر عمر الخيام من العديد من الكوارث الطبيعية والإنسانية التي ضربت المدينة على مدار قرون طويلة، وتم الاعتناء بالقبر على مدار تلك السنوات، ففي القرن السابع عشر الميلادي جرى إضافة قبة فيروزية وإعادة رصف الحديثة المحيطة بالقبر، وفي عام 1934 تمت إعادة بناء القبر من قبل الحكومة الإيرانية، وفصل قبر عمر عن الضريح، وتشييد نصب تذكاري من الرخام الأبيض، صممه المهندس المعماري هوشانج سيهون، فوق الضريح، وتم الانتهاء منه عام 1963.

ويتواجد في محيط المقبرة مكتبة ومتحف وبيت ضيافة، وتمثال للخيام عند مدخل الحديقة، فيما تبلغ مساحة حديقة الخيام 20 ألف متر مربع، ويبلغ طول المبنى الرخامي المحاط بها إلى 18 مترًا، وتحيط بها أشجار الصنوبر.