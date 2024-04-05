ملخص الحلقة 26 مسلسل الحشاشين.. برزك أميد يدفع الهادي من أعلى القلعة

يطلب حسن الصباح (كريم عبد العزيز) من أحد الرجال أن يرتدي ملابسه ويذهب عند بوابة قلعة آلموت، بعد أن يعطيه أموالا كثيرة، ويصرخ بأنه حسن الصباح ويطلب من الجنود فتح الباب ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، ولكن بمجرد أن يفعل ذلك يقوم الحراس بإصابته بأسهمهم على الفور، كما أمرهم برزك أميد بالقيام بذلك بعد خروج حسن الصباح من القلعة.

ويفوق برزك أميد (سامي الشيخ) من النوم في غرفته، يجد حسن الصباح جالسا أمامه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، والذي يطلب منه أن يرتدي ملابسه حتى يخبره هو وكبار الدعاة بالأخبار الجديدة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يعلن نجله الهادي وريثا له

ويدخل حسن الصباح إلى زنزانة نجله الهادي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، ويجدi في حالة ضعف شديد ويخبره أنه قام بحبسه ومنع الطعام عنه لأيام طويلة بسبب حبه له، حتى يستطيع احتمال القادم، ويطلب منه الخروج والاغتسال وتناول الطعام والشراب لأن الغد سيكون اليوم الأهم في حياته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 26

يقف حسن الصباح وبجانبه نجله الهادي، داخل القاعة الممتلئة بكبار الدعاة، ليعلنه الوريث له وللقلعة من بعده، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، «لما كان سيدنا يوسف هو حامل سر سيدنا يعقوب، وسادتنا آل البيت هم ورثة السر العظيم فإن سر حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة في روح وقلب وصدر مولاي الهادي ابن حسن الصباح، وأنا قدامكم بعلنه وريثي وصاحب مكاني ومكانتي وصاحب مفتاح الجنة من بعدي وله السيادة التامة وعليكم له الطاعة التامة، قوموا وبايعوا أميركم».

وعندما يجد برزك أميد الهادي يقف على أعلى سور القلعة يذهب للحديث معه، ولكنه يقوم في نفس اللحظة بدفعه من الأعلى.