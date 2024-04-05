التحالف الوطني: توزيع 103 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا في المحافظات، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خلال موسم رمضان 2024، مستهدفا 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.

توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية

وأوضح التحالف الوطني، في بيان له، أن مؤسسة الجارحي، التابعة له، تستعد لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، بمتوسط تكلفة للكرتونة الواحدة 350 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 35 ألف وجبة إفطار يوميا، باجمالي تكلفة مليون جنيه، خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن جميعة الباقيات الصالحات، تستهدف توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية، يترواح سعر الواحدة بين 300 إلى 400 جنيه، بالاضافة إلى توزيع 400 وجبة إفطار يوميا، تكلفة الواحدة 150 جنيها.

مؤسسة مرسال

ولفت التحالف الوطني، إلى أن مؤسسة مرسال تستهدف خلال الموسم الرمضاني الحالي، توزيع 3 آلاف كارت سند، بقيمة 500 جنيه للكارت الواحد، بالإضافة الى توزيع 70 ألف وجبة ساخنة، باجمالي تكلفة تصل 5 ملايين جنيه، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.