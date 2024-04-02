إنجازات وزارة العمل في التدريب المهني خلال 10 سنوات.. لتأهيل الشباب للوظائف

أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدًا في ملف التدريب المهني.

تنمية مهارات الشباب وتدريبهم وفقا لاحتياجات سوق العمل

وأوضح التقرير خلال منشور على الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ وزارة العمل تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.

كما أن الوزارة تُنفذ خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

الأهداف الـ7 لمشروع مهني 2030

وأطلقت وزارة العمل في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030 لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع وهي:

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد «135، 136، 137، 138»، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة التي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

4- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي «معهد – أكاديمية – مركز تدريب».

اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية

5- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

6- يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، واستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاصا بالمحافظات.

7- اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب، منها التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية الذي يشهد الآن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل، بشهادات ومعايير دولية.