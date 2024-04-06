مسلسل حق عرب الحلقة 26.. أحمد العوضي يطلب الزواج من كارولين عزمي

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال دور عرب السويركي، ليتمكن من خطف الأنظار وتحقيق نجاح جماهيري كبير، ويتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعديد من الدول العربية.

مسلسل حق عرب الحلقة 26

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 بطولة أحمد العوضي، بذهاب حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، إلى زوجها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، لتطلبت الانجاب منه، وأخبرها أنهما قد اتفقا في ليلة زفافهما على أنهما لن ينجبا ووافقت، معبرا عن غضبه منها ورفض طلبها بشكل قاطع، قبل أن تزيد غضبه تجاه ابنته أنغام التى تجسدها الفنانة كارولين عزمي، وأنها تربطها علاقة عاطفية مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويرفض أن يتخذ موقفًا منه خوفًا من أن يؤذيه عرب السويركي، وهددته بأنها ستفضح ابنته أنغام فقام بكتم أنفاسها وأمرها بألا تتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى.

أحمد العوضي يعترف بحبه لكارولين عزمي

تتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 المعروضة على قناة ON Drama، بخروج عرب السويركي مع أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي لقضاء وقتًا مع بعضهما، واعترف لها برغبته فى الزواج منها وأن تكون أمًا لأولاده، وشبه علاقتهما بالشاطر حسن وست الحسن، الذي يراقبها من بعيد ويخشى الاقتراب منها، خوفًا من حراس والدها، وتدور الأيام وتعجب به ست الحسن وتحبه وتتزوجه، لتحتضنه أنغام وسط تصفيق الحاضرين في المطعم.