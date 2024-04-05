استعاد عرب السويركي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2024، صحته وتعافى من الإدمان، ليبدأ رحلته في الانتقام، ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26 على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 26

كما تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 26، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.