مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26
كتب:
أميرة عزالدين
12:05 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 26
استعاد عرب السويركي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2024، صحته وتعافى من الإدمان، ليبدأ رحلته في الانتقام، ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26 على النحو التالي.
مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26
تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26 بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.
مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 26
كما تأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 26، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، بالإضافة لعرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية.