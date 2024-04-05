مسلسل حق عرب الحلقة 26.. كيف سينتقم رياض الخولي من دينا فؤاد؟

انقلبت أحداث مسلسل حق عرب رأسًا على عقب بعد تعافي عرب السويركي «أحمد العوضي»، ويعرض على قناة ON Drama، خاصة بعد عودته إلى حارة المغربلين بالدرب الأحمر وافتتاحه مشروعه الجديد للأخشاب وقراره منافسة المعلم عبدربه الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

وخلال أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، اكتشف المعلم عبدربه خيانة زوجته حنان الغرباوي والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، وأنها تضع له منوما كل يوم حتى لا يعيش حياة طبيعية معها، ما جعله يغضب عليها واجهها، وكاد أن يضربها على ما فعلته.

رياض الخولي يكتشف خيانة دينا فؤاد في حق عرب

وحاولت حنان الغرباوي الدفاع عن نفسها، موضحة أن ما فعلته كان بسبب خوفها منه في بداية زواجهما، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه أصبح لا قيمة له، وحذرها المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي من تكرارها وأنه لازال بهيبته وقوته، فكيف سينتقم المعلم عبدربه من حنان الغرباوي؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 26 قناة ON Drama اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 26 قناة ON Drama اليوم، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، بالإضافة لإمكانية مشاهدة الحلقة عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.