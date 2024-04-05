مسلسل حق عرب الحلقة 26.. شقيق أحمد العوضي يطرد والدته من حفل زفافه

تناولت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، تطورات مثيرة مليئة بالمفاجآت فقد اعترف عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي لـ «أنغام» وتجسدها الفنانة كارولين عزمي بحبه وانتهاء علاقته مع خطيبته السابقة حنان الغرباوي، وتجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، ورغبة محاسن والتي تجسدها الفنانة زينة منصور، في كشف سر المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر.

وفاء عامر تطلب أموال من ابنتها أنغام لحفظ سرها

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 على قناة ON Drama، وذهبت محاسن إلي عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، من أجل إخباره بأسرار المعلمة صباح الجياش، وتجسدها الفنانة وفاء عامر، ولكنها أتت في الوقت المناسب، ووعدتها أن تعطيها الأموال التي تحتاجها، حتى لا تكشف سرها، وطلبت المعلمة صباح الجياش من ابنتها أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي، مبلغ 100 ألف جنيه بزعم احتياج المحل الجديد له، ولكنها طلبتهم من أجل «محاسن».

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26، ووضع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، خطة بالتعاون مع أصدقائه المقربين سيحة ومحسن، بالانتقام ممن شهدوا بالزور عليه وقت ضرب المعلم عبدربه له ويجسده الفنان رياض الخولي، ومراقبتهم للإيقاع بهم.

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26، ذهاب ماجدة وتجسدها الفنانة سلوي عثمان إلى حفل زفاف ابنها الأكبر المحامي علي السويركي، ويجسده الفنان محمد أحمد ماهر، ولكن عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي فوجئ بأن شقيقه سيتزوج ولم يخبرهم، ونصح والدته بعدم الذهاب إليه دون دعوتها، ولكنها أخبرته بأن مشاعر الأمومة هي من تحركها، ويجب أن تقف بجانب ابنها في يوم زفافه، وعندما ذهبت لم تجد ترحيبًا من ابنها علي بحضورها، وطالبها بالانصراف حتى لا تتأخر على الذهاب للمنزل.