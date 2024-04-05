ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ كارولين عزمي

انطلق منذ قليل، مسلسل حق عرب الحلقة 26 على قناة ON Drama الموسم الرمضاني الحالي من بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي، وبدأت الأحداث بتهديد محاسن والتي تجسدها الفنانة زينة منصور للمعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، باحتياجها لمبلغ مالي من الاتفاق الذي بينهما، بسبب شرائها قطعة أرض وتحتاج إلى دفع أقساطها، وأنها إن لم تدفع لها فستقوم بفضح سرها وكشف حقيقة قتل شقيقتها حسنية على يديها، وأنها ستقوم بالابلاغ عنها وأن عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي هو ابنها الحقيقي.

أحمد العوضي يعترف بحبه لـ كارولين عزمي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 26 على قناة ON Drama بطولة أحمد العوضي، واصطحب عرب السويركي أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي من أجل الحديث معها وشكرها على دعمها ووقوفها معه في أصعب أيام حياته، وأنه بدونها لم يكن سيتعافي من أزماته وإدمانه بتلك السرعة، وأنه كان في لحظات ضعف واستسلام.

أحمد العوضي يحسم مصير حبه لـ دينا فؤاد

وتتابعت الأحداث وقامت أنغام والتي تجسدها كارولين عزمي بسؤال عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، عما إذا كان لا يزال يحب حنان الغرباوي خطيبته السابقة وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، فأجابها أنها كانت الأقرب له ولكنها احترقت من داخله ولم يعد لها مكان بعد زواجها، وأن المخدرات خرجت من جسده وحنان خرجت من قلبه.