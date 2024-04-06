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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 على قناة on في رمضان

كتب:

ياسمين محمود
12:00 ص | السبت 06 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

حلقة جديدة يخوضها الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي8، بعد فوز شقيقة حزلقوم في برنامج من سيربح النصف مليون.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27 على قناة on في رمضان

ويكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27، على قناة on في رمضان، العرض الأول الساعة 6:17 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8

وكانت الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي8، مليئة بالأحداث؛ إذ استطاع حزلقوم الفوز بالنصف مليون جنيه، وإنقاذ شقيقه من خسارة العمودية؛ إذ راهن صديقه على أن الخسارة ستكون على العمودية.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب.

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بقلم ياسمين محمود