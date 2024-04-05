مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. أحمد مكي يتذكر أيام المدرسة

تذكر «الكبير» خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة «on» عقب أذان المغرب، أيام الطفولة والمدرسة للإجابة على سؤال في مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وبدأت الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8، بسؤال الخمسين ألف، وكان عن التطعيم في المدارس، وعاد «الكبير» «فلاش باك» لأيام المدرسة ليتذكر مشكلة مع أحد أصدقائه الذي تعرض للضرب في مكان التطعيم، ليتذكر ويبعث إشارات لحزلقوم بالإجابة.

أبطال الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وتضم الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 8 كل من أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، عبدالرحمن حسن، والفنان عمرو رمزي في دور المذيع.