مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26…طرد أحمد مكي وأسرته من البرنامج

طردت أدارة برنامج مسابقة «من سيربح النصف مليون» «الكبير» وأسرته خلال أحداث الحلقة 26، والتي تعرض على قناة «on» عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8

وفوجئ «الكبير» خلال الحلقة 26 باكتشاف أمره، وأنه يقوم بإرسال إشارات بالإجابات الصحيحة لشقيقه «حزلقوم»، فيما قررت إدارة البرنامج أن يغادر «الكبير» وأسرته مكان المسابقة بسبب إخلالهم بقواعد المسابقة.

واعتمد «حزلقوم» في السؤال الأخير علي نفسه، ليفاجئ بإجابته الصحيحة، ويفوز بالنصف مليون جنيه، وينقذ شقيقه «الكبير» من التنازل عن العمودية.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، مصطفي غريب.