يترقب ملايين المسلمين، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-4-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، والذي يعلن بدء صيام اليوم السابع والعشرين من رمضان، بينما يحرص الجميع على أداء صلاة التراويح، ويليها صلاة التهجد، وتكثيف الدعاء في الليلة الوترية الرابعة، مما جعل المساجد تمتلأ بالمصلين خلال صلاة التهجد اليوم، لتحري ليلية القدر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، وعدد ساعات الصيام في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال أيام شهر الصيام.

موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 رمضان

ويختلف موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، عن الأمس، إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة وحتى دقيقتين حسب إمساكية رمضان 2024 في كل محافظة على حدة.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم السبت 27 رمضان 2024، في تمام الساعة 4:09 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و28 دقيقة.

أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

ويرفع أذان الفجر اليوم بمدينة 6 أكتوبر، سابع أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:11 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و27 دقيقة.

أذان الفجر في قنا اليوم

ويحل أذان الفجر في قنا اليوم الموافق رابع الليالي الوترية، في تمام الساعة 4:09 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و20 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

فيما يخص موعد أذان الفجر اليوم 27 رمضان 2024 في جميع المحافظات، فأنّه يأتي كما يلي: