يترقب ملايين المسلمين، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، تحسبًا لأن تكون ليلة القدر اليوم، إذ إنّه يوافق ثالث الأيام الوترية، والثالث والعشرين من شهر رمضان 2024، وثالث أيام العشر الأواخر، لذلك يحرص الجميع على أداء صلاة الفجر في موعدها اليوم، فضلًا عن قراءة القرآن والدعاء والابتهال حتى شروق الشمس اليوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في القاهرة وجميع المحافظات، ضمن مواقيت الصلاة اليوم، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 4:14 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و22 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر اليوم، في تمام الساعة 4:16 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و20 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، فإنّه يرفع في تمام الساعة 4:18 صباحًا، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و23 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر اليوم في مصر

ويختلف موعد أذان الفجر اليوم في مصر عن الأمس، بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين مقارنة بالأمس، إذ يأتي أذان الفجر اليوم 23 رمضان وثالث أيام العشر الأواخر من رمضان في جميع المحافظات كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:03 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:14 صباحًا.