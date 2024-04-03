يترقب ملايين المسلمين موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات والذي يعلن بدء صيام الرابع والعشرين من شهر رمضان، والموافق رابع أيام العشر الأواخر من رمضان، حيث تفصلنا 6 أيام فقط عن موعد عيد الفطر المبارك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، وما أعلنه معهد البحوث الفلكية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات بالتفصيل، فضلًا عن عدد ساعات الصيام لليوم الرابع من العشر الأواخر من رمضان 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الموافق 24 رمضان، في تمام الساعة 4:13 صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و22 دقيقة.

موعد أذان الفجر مدينة 6 أكتوبر

ويأتي موعد أذان الفجر مدينة 6 أكتوبر اليوم رابع أيام العشر الأواخر من رمضان في تمام الساعة 4:15 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و21 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في مطروح

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في مطروح فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:27 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و25 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في قنا

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في قنا فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:13 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو14 ساعة و14 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في أسوان

ويرفع أذان الفجر اليوم في أسوان بتمام الساعة 4:15 صباحًا، فيما يلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و11 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في المنصورة

وينطلق أذان الفجر اليوم في المنصورة الساعة 4:11 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و24 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في مصر

ويكون أذان الفجر في رمضان 2024 بجميع المحافظات مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين، إذ يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:07 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:07 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:07 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:01 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:13 صباحًا.