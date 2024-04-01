بدأ العد التنازلي على انطلاق اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان، وثاني أيام العشر الأواخر، ويأتي بالتزامن مع موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية لكل محافظة على حدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويختلف موعد أذان الفجر في مصر اليوم 22 رمضان عن موعده بالأمس، إذ يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين وفقًا لكل محافظة ومواقيت الشروق والغروب في كل محافظة على حدة.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويحل موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين 1-4-2024 في تمام الساعة 4:16 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم، في تمام الساعة 4:19 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 14 ساعة و16 دقيقة.

أذان الفجر مدينة 6 أكتوبر

ويُرفع أذان الفجر مدينة 6 أكتوبر اليوم الاثنين، ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 4:16 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و18 دقيقة.

أذان الفجر اليوم الإسكندرية

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم الإسكندرية يحل في تمام الساعة 4:19 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و21 دقيقة.

موعد أذان الفجر في رمضان بالمحافظات

وفيما يخص موعد أذان الفجر في رمضان 2024 بجميع المحافظات اليوم، فإنه يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:04 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:15 صباحًا.