يولي ملايين المسلمين أهمية كبرى لمواقيت الصلاة، وخصوصًا موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات، الذي يعلن بدء صيام يوم جديد، وهو الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان، وسادس أيام العشر الأواخر، إذ يختلف موعد أذان الفجر من يوم لآخر، وفقًا لمواقيت الشروق والغروب، وذلك بحسب إمساكية رمضان 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات والموافق السادس والعشرين من شهر الصيام، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها طوال أيام الصيام.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

وموعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة اليوم، يأتي في تمام الساعة 4:10 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و26 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في المنصورة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في المنصورة، في تمام الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و28 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

ويرفع أذان الفجر اليوم في الإسكندرية بتمام الساعة 4:14 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و29 دقيقة.

أذان الفجر في مطروح

وفيما يخص موعد أذان الفجر في مطروح اليوم، فإنّه يرفع في تمام الساعة 4:24 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و29 دقيقة.

أذان الفجر في أسوان

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في أسوان اليوم، يأتي في تمام الساعة 4:13 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و14 دقيقة.

أذان الفجر في قنا

ويكون أذان الفجر في قنا اليوم الجمعة، الموافق 26 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:11 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و17 دقيقة.

أذان الفجر في رمضان 2024

وتشير الإمساكية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في رمضان 2024 اليوم الجمعة الموافق 5-4-2024 والذي يوافق سادس أيام العشر الأواخر، في جميع المحافظات كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في 6 أكتوبر: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:05 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:15 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:04 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:04 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:05 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:14 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:05 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 3:58 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:10 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:10 صباحًا.