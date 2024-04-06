تعرض فضائية DMC مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وحققت الحلقات الأولى من المسلسل متابعة جماهيرية منذ عرضها مع النصف الثاني من شهر رمضان، ضمن السباق الدرامي، وينتظر الكثيرون موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc اليوم

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc اليوم، الساعة 6:15 مساءً، في نفس وقت عرض الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it.

موعد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار

أمّا عن موعد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد إنذار على قناة dmc اليوم، فتكون الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا.