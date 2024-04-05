مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تطلب الطلاق

في الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار، جلس مروان «آسر ياسين»، مع ابنه عمر المصاب بسرطان الدم لقضاء بعض الوقت واللعب معه، ولاحظ تحسن حالته الصحية واستجابته للأدوية عندما يشعر بالسعادة بقضاء الوقت معه، وخرج مروان مع عمر واشترى له ألعابًا كان يريدها، وبعدها عادت ليلى إلى البيت طالبة من مروان الطلاق.

عماد يوضح سوء التفاهم للممرضة زينب وطليقها

وتلقى آسر ياسين اتصال هاتفيا من عماد ابن عمه يخبره بزيارته للممرضة زينب موضحًا لها سوء التفاهم الذي حدث بينها وبين مروان، وأوضح عماد لمروان أن الذي اعتدى عليه كان زوج الممرضة زينب، الذي كان يعتقد أن مروان يحاول مضايقتها، وأوضح له أنّ الممرضة وزوجها تفهما الوضع ويحتاجان لمقابلته.

مروان وليلى يقابلان أحد شخصا عبر «فيسبوك»

والتقى مروان وليلى أحد الأشخاص عقب منشور كتبته ليلى في إحدى مجموعات المفقودين بـ«فيسبوك» بشأن فقدانها ابنها، وقال هذا الشخص أن هناك أسرة تعرضت لنفس مشكلتهما، وهي أنه تم استبداله ابنهما عقب ولادته.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.