مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. آسر ياسين يصل لطرف الخيط لإيجاد ابنه

في الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار، يستمر مروان «آسر ياسين» وزوجته ليلى «عائشة بن أحمد» في البحث عن ابنيهما الحقيقي عمر، حتى بعد فقدان الأمل في العثور عليه، فقررت ليلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت أنها فقدت ابنها، واستجاب شخص ما للمنشور أخبرها أنه يرغب في مقابلتها.

أخبرت ليلى مروان وقررا الذهاب سويًا لمقابلة هذا الشخص، وخلال لقائهما بهذا الشخص كشف عن وجود شخص آخر يعاني من المشكلة ذاتها، حيث اكتشف أن ابنه تبدل في وقت الولادة أيضًا، توصلوا إلى استنتاج أن الممرضة زينب قد تكون طرفًا في هذا الأمر وقد يكون لديها معلومات حول ابنهما الحقيقي.

زينب وطليقها يرغبان في لقاء مروان

في الأثناء، تلقى مروان اتصالًا هاتفيًا من ابن عمه عماد يخبره بأنه ذهب لزيارة زينب لتوضيح سوء التفاهم الذي حدث حينما تعرض للضرب، كما أخبره أن الشخص الذي اعتدى عليه هو طليقها، وأنهما قد تفهما الوضع ولديهما الرغبة في لقاء مروان.

مروان يلعب مع عمر ويشتري له الألعاب

وفي نهاية الحلقة، جلس مروان مع ابنه المريض بسرطان الدم عمر في المستشفى لقضاء بعض الوقت معه، ولاحظ مروان تحسن حالة عمر وتجاوبه مع العلاج عند زيارته له، وقرر الخروج معه لشراء بعض الألعاب.