تتوالى الأحداث في مسلسل بدون سابق إنذار، ولايزال مروان «آسر ياسين»، وزوجته ليلى «عائشة بن أحمد»، مستمرين في محاولة الوصول لحل لغز العثور على ابنيهما الحقيقي، وينتظر المشاهدون حل هذا اللغز في الحلقة الـ11 التي ستعرض على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 11 على قناة dmc اليوم

أما عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، سيتم عرضها في تمام الساعة الـ6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it، ويتم إعادة عرضها في الساعة الـ5 صباحًا، والساعة الـ2 ظهرًا.

ويذكر أنّ المسلسل عُرض على قناة dmc بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، بالإضافة إلى توفره على منصة watch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

يقدم مسلسل بدون سابق إنذار قصة اجتماعية مشوقة، ويدور حول زوجين يعيشان حياة هانئة مع ابنيهما الوحيد، ولكن تشتد الأمور حينما يتعرض ابنهما لإصابة بالسرطان في الدم، ومن هنا تبدأ رحلة الزوجين بالبحث عن متبرع مناسب لابنهما، وهنا تتصاعد التوترات منذ بدء الفحوصات والتحاليل، ويكتشفا أن الطفل المصاب ليس ابنهما الحقيقي.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

يتميز مسلسل بدون سابق إنذار بطاقم فني متميز، يشارك في بطولته آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، ومن تأليف ألمى كفارنة.