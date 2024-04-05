موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 11

يشارك في مسلسل بدون سابق إنذار مجموعة من ألمع نجوم الدراما، بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وجهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، والعمل من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC الليلة، في تمام الساعة 6:15 مساءً، في نفس وقت عرضها على منصة «Watch it»، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بينما يعاد عرض الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 2 ظهرًا.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل «بدون سابق إنذار» مسلسل من ضمن دراما رمضان، التي تعرض في النصف الثاني من بطولة عائشة بن أحمد وآسر ياسين، وتدور أحداثه حول الزوجين مروان وليلى، وكيف تتغير حياتهما بشكل كلي عند اكتشافهما أن ابنهما عمر يعاني من سرطان الدم «لوكيميا» ويحتاج إلى نقل الدم، تبدأ رحلة البحث عن متبرع لعمر، وعند إجراء التحاليل والفحوصات، حدثت صدمة للزوجين ألا وهي أن الطفل ليس ابنهما، وهنا تتصاعد الأحداث ويتوجه الزوجين إلى حل لغز ابنهم المفقود.