دنيا سمير غانم: «بنتي أهم حاجة في حياتي.. والسوشيال ميديا بوظت حياتنا»

أكدت الفنانة دنيا سمير غانم أنّ هناك عددًا من نقاط التحول المهمة في حياتها، ولكن أهمها على الإطلاق هو إنجاب ابنتها كايلا، التي وصفتها بأنّها أهم شيء في حياتها، على الرغم من أنّ ذلك زاد من مسؤوليتها بشكل كبير، وباتت تخاف على نفسها بشكل أكبر من أجل ابنتها

مسؤولية دنيا سمير غانم تجاه الأطفال

أضافت «دنيا» في تصريحات تلفزيونية، أنّ لديها مسؤولية جديدة أمام الأطفال، وترغب في تقديم أغاني لهم، وتحرص على أن تكون أعمالها مناسبة للأطفال أيضًا.

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن ابنتها كايلا، وأنها عثرت على الاسم من الإنترنت وأعجبت به بسبب اختلافه وعدم انتشاره، وهو يعني التاج في اللغات الإفريقية، أو الطفلة الحكيمة باللغة الفارسية، مؤكدة أنه بعد ميلادها أصبح الاسم منتشرًا حتى أنه في مدرستها هناك أكثر من فتاة تحمل نفس الاسم ولكن أصغر منها.

وقالت إنها تطلق عليها «كايلولة»، بينما كان والدها الفنان الراحل سمير غانم، يطلق عليها «كايلولا».

دنيا سمير غانم تكشف نقاط التشابه بينها وبين ابنتها

وأوضحت دنيا سمير غانم أنّ ابنتها كايلا حنونة وطيبة للغاية، وحصلت على جميع الصفات الجيدة سواء من عائلتها أو عائلة والدها الإعلامي رامي رضوان: «عندها حب للفن مختلف، عاملة زي وأنا صغيرة بتغني، لكن بتتكسف أنها تغني قدام حد، بحاول طول الوقت أغني قدامها حاجات كتير شرقي، لأنه في مشكلة في الجيل ده مبيسمع أجنبي كتير».

وترى «دنيا» أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دورًا كبيرًا في إفساد الحياة الاجتماعية، بالرغم من مناعها، ولكنها أثرت على الحياة، وجعلت الناس تواصل الوقت ملتصقة بهواتفها المحمولة حتى بالنسبة للأطفال.

وأكّدت أنّ زوجها رامي رضوان يضع حدودًا أمام ابنتها في استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية، لمدة ساعة في اليوم، خلال فترة الإجازات فقط.

وتابعت دنيا سمير غانم: «لما بيكون عندي عمل بكون مهتمة برأي الناس وبقرأ التعليقات، لكن لاحظت في الفترة الأخيرة أن مهما كان الشخص مشهورًا، يكون هناك عدد من التعليقات السلبية اللي أظن أحيانا أنهم بيكونوا مقصودين».