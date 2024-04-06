دنيا سمير غانم تكشف كيف تعاملت مع حزنها على رحيل والديها؟

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنّها احتاجت إلى وقت طويل حتى تستوعب فقدان والديها، مؤكدة أنّها لم تتجاوز الصدمة حتى الآن.

كيف تتعامل دنيا سمير غانم مع حزنها على رحيل والديها؟

وأضافت «غانم» في تصريحات تلفزيونية: «أنا متجاوزتش الموضوع وهو مش سهل، بعد التجربة اكتشفت أن الحزن مش زي ما بنقدمه في الأفلام، وأن ليه أنواع كتير، أنا مثلا بعد وفاة أهلي كنت عايزة أنزل أشتغل، لأن طول حياتي متبرمجة أن الفن يعني هما، ولما بشتغل بحس أن هما معايا طول الوقت، ودي كانت طريقتي في الحزن، أنا عايزة أمثل وأغني وأقف على المسرح عشان أحس بوجودهم».

بينما كان لشقيقتها إيمي سمير غانم أسلوب مختلف في الحزن على رحيل والديهما، وفقا لما كشفته «دنيا» في لقاء إعلامي، قائلة: «إيمي كان حزنها مختلفًا طول الوقت، كانت عايزة تكون لوحدها، وقدمت أول أعمالها بعد ضغط كبير مني ومن زوجها حسن الرداد».

حزن دنيا سمير غانم على رحيل والديها

وقالت دنيا سمير غانم، إنها تجد نفسها في أوقات كثيرة ترغب في البكاء وتنزل دموعها، ولكنها تحاول دائمًا السيطرة على نفسها: «أنا غصب عني بكون بدمع وبكون عايزة أعيط، لكن بكون جوا الموقف وبمسك نفسي، وبغني وأرقص وبقابل الناس لكن هما جوايا، المرحلة اللي قبل الوفاة كانت صعبة أوي وطوال الوقت لحد الآن صورتهم خلال مرضهم مش بتروح من بالي، ومش قادرة أتخلص منها».