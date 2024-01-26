دنيا سمير غانم تشيد بفيلم «الحريفة»: «جامد جدا»

أشادت الفنانة دنيا سمير غانم، بفيلم «الحريفة» الذي حرصت على حضور أحد عروضه بالسينما، ونشرت دنيا سمير غانم، بصورة بوستر فيلم «الحريفة» عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «الفيلم جامد جدا».

يذكر أن فيلم «الحريفة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كزبرة ونور النبوي وخالد الذهبي وأحمد غزى ومحمد عبد الرحمن ونور إيهاب، من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «جت سليمة» الذي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين منهم محمد سلام وخالد الصاوي وسامي مغاوري وسلوى خطاب وهالة فاخر، تأليف كريم يوسف، وإخراج إسلام خيري.