دنيا سمير غانم: إيمي عزلت جنبي بعد وفاة والدي.. والجمهور بيوصيني عليها

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن التشابه بينها وبين شقيقتها إيمي، قائلة إنهما متشابهتين في الجوانب الإنسانية من حب الناس واحترامهم لهما، وحبهما للعمل واحترامهما له، لكن طباعهما مختلفتين تماما، إذ تعتبر دنيا نفسها أكثر هدوءا من إيمي، بالرغم أن الوضع كان معكوسا في مرحلة الطفولة، على حد تعبيرها.

الاختلافات بين إيمي ودنيا سمير غانم

وعن الاختلافات بين دنيا سمير غانم وشقيقتها، أوضحت في لقاء إعلامي، «إيمي عصبية للغاية، لكنها مضحكة جدا، حصلت على جينات والدي في خفة الدم، لكن أنا لا يمكن استفزازي بسهولة وأحيانا بكبر دماغي ومزعلش بسهولة، أو أزعل وأسكت مقولش على اللى مضايقني».

دنيا سمير غانم تبكي بسبب شقيقتها

أكدت دنيا سمير غانم على علاقتها الوثيقة بشقيقتها إيمي، حيث تتحدثان طوال الوقت، حتى أنها انتقلت إلى منزل قريب من منزلها، ليكونا معا بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ورحيل والدة زوجها حسن الرداد، وحاولت أن تسيطر على دموعها أثناء الحديث عن شقيقتها، «بقابل ستات كبار طول الوقت يقولولي خليكي مع أختك، خليكوا مع بعض دايما».