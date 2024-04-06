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دراما المتحدة

هزة أرضية ثانية يشعر بها بعض سكان نيويورك ونيوجيرسي 

كتب:

منتصر سليمان
01:31 ص | السبت 06 أبريل 2024
نيويورك _ صورة أرشيفية

نيويورك _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بقوع هزة أرضية ثانية يشعر بها بعض سكان نيويورك ونيوجيرسي.

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