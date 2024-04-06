هزة أرضية ثانية يشعر بها بعض سكان نيويورك ونيوجيرسي كتب: منتصر سليمان 01:31 ص | السبت 06 أبريل 2024 نيويورك _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بقوع هزة أرضية ثانية يشعر بها بعض سكان نيويورك ونيوجيرسي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زلزال يضرب عدة ولايات أمريكية وحالة رعب في نيويورك بورصة نيويورك تعلن ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد بعد تراجع أسبوعين تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكب حاكمة نيويورك تعتذر بعد دفاعها عن العدوان الإسرائيلي على غزة.. لماذا تراجعت؟ من هي والدة إيلون ماسك؟.. صاحبة الـ75 عاما نجمة الريد كاربت في نيويورك نيويورك نيوجيرسي الولايات المتحدة الأمريكية هزة أرضية بقلم منتصر سليمان