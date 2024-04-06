تحذير من أمطار وتقلبات جوية حادة.. ماذا يحدث في الطقس اليوم؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم في مصر، مع بداية التقلبات الجوية الحادة، وسقوط أمطار على 13 محافظة، موضحة أنّ موجة الاضطرابات تستمر لعدة أيام، وتشمل أول أيام عيد الفطر 2024، فيما تشهد أغلب المحافظات انخفاضًا في درجات الحرارة، وعودة للأجواء الشتوية مجددًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، وتحذيرات الأرصاد الجوية من الأمطار والتقلبات الجوية، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار ودرجة الحرارة اليوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر، بداية اضطراب الأحوال الجوية، وحدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، في المحافظات التي تقع بدايةً من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ويزداد انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الأحد.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فأنّ الطقس اليوم في مصر، يكون مائلا للحرارة خلال النهار على أقاليم شمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء إذ يكون لطيفًا.

الطقس اليوم في القاهرة

وتكون حالة الطقس اليوم في القاهرة، مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، كما تشهد نشاط رياح على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وتتضمن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، أجواء دافئة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تصل سرعتها لنحو 38 كيلو مترًا في الساعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

أمطار تضرب 13 محافظة

وتضرب أمطار خفيفة 13 محافظة اليوم، هي: «الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والقليوبية».

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجة الحرارة اليوم في مصر العظمى والصغرى كما يلي:

تسجل درجة الحرارة اليوم في الوجه البحري العظمى 27 والصغرى 15.

تسجل درجة الحرارة اليوم في السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 13.

تسجل درجة الحرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 15.

تسجل درجة الحرارة اليوم في جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 23.

تسجل درجة الحرارة اليوم في جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 22.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشير توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر، وطقس أول أيام عيد الفطر 2024، إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واستمرار انخفاض درجة الحرارة، ثم تنحسر فرص سقوط الأمطار بدءًا من الخميس 11 أبريل.